Entrée libre

Café-débat sur le poids de l’Histoire dans l’évolution de la droite et de l’extrême droite (le cas espagnol) – La discussion sera suivie d’un temps d’échanges autour de tapas ! En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://mjcmontmorillon.fr/universite-populaire-s-e-v-e-sud-est-et-au-dela/”}] L’Université Populaire de la MJC Claude Nougaro de Montmorillon, en association avec En Plein Virage, vous convie au : Café-histoire Comment le passé pèse sur le présent : la droite et l’extrême-droite en Espagne Samedi 1er avril 2023 / 17h30-19h Avec : Pascal Canaud, professeur d’espagnol à Poitiers La guerre civile des années 30 chez notre voisin ibérique a été suivie de près de 40 ans de dictature (1936-1975). Quel intérêt y aurait-il à revenir sur ces vieilles histoires ? Alors comment expliquer la férocité des débats qui agitent actuellement l’Espagne sur ce passé qui ne passe pas. Le café-débat sera suivi d’un temps d’échanges autour de tapas ! Université Populaire SEVE (Sud-Est Vienne et Au-delà) La MJC Claude Nougaro propose une Université Populaire pour mettre en place des temps de rencontre autour de la transmission de savoirs théoriques ou pratiques pour tous.

L’université populaire s’adresse à toutes personnes.

Elle a pour objet d’initier, de favoriser et de stimuler tous les échanges, les débats et les activités d’éducation populaire. Elle cherche à mettre en valeur les savoirs et les personnes ressources du territoire. + d’infos sur l’Université Populaire :

https://mjcmontmorillon.fr/universite-populaire-s-e-v-e-sud-est-et-au-dela/

