Vienne

Rencontre littéraire : "Cap sur le Portugal et ses poètes" [Printemps des Poètes] Samedi 18 mars, 19h00 En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir

Entrée libre

Pleins feux sur Al Berto, Luís de Camões, Florbela Espanca, Vasco Graça Moura…Lectures de poèmes et d’extraits de textes en illustration de ces invitations gourmandes à la lecture et au voyage… En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre du Printemps des Poètes dont l’édition 2023 porte sur les “Frontières”, En Plein Virage et les éditions L’Escampette vous invitent à un apéro littéraire : “Cap sur le Portugal et ses poètes” Pleins feux sur les œuvres des poètes Al Berto, Luís de Camões, Florbela Espanca, Vasco Graça Moura, Nuno Judíce, Jorge de Sena, et quelques autres publiés à L’Escampette. Mais aussi sur des romanciers comme António Lobo Antunes, Lidia Jorge… qui font chanter la langue portugaise d’une autre manière. Lectures de poèmes et d’extraits de textes en illustration de ces invitations gourmandes à la lecture et au voyage.

La soirée, emmenée par Sylviane Sambor et ses invités, sera l’occasion du lancement officiel de l’association “PORTUGAL, versants Vienne et Gartempe”.

