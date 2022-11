Rencontre littéraire : Helen Crawford En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Helen Crawford vous invite à partager sa passion pour Jane Austen et souhaite engager une discussion sur le rapport de l’autrice avec la politique de son temps. En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine D’origine anglaise, Helen Crawford vit à Queaux depuis une quinzaine d’années. Elle a pris le pseudo de Lucy Knight pour écrire des livres de « fan-fiction » qui prolongent six romans de Jane Austen (1775-1817).

Pendant le confinement, Helen se plaisait à écouter des livres, elle parle de « comfort reading ». À la fin de Mansfield Park, elle avait des questions… Elle a écrit Maria Bertram’s Daughter pour y répondre. Le roman Mansfield Park est le seul de Jane Austen qui évoque explicitement le contexte politique, malgré les guerres en Europe, la révolution en France et la révolution industrielle en Angleterre. Le seul roman, une phrase seulement. Une phrase sur le sujet de l’esclavage. Pourquoi est-ce que c’est là ? Et pourquoi la silence ailleurs ? Jane Austen connaissait très bien la politique de son époque. Comment comprendre ses positions à travers ses mots et ses silences ? Helen souhaite profiter de cette discussion autour de son livre pour explorer ces questions et vous invite à partager sa passion pour Jane Austen avec elle.

