Tout pour des fêtes locales et de qualité ! Venez farfouiller parmi les bonnes choses à manger, à boire, à offrir, à lire, et si vous préférez, offrez un bon cadeau du montant de votre choix ! En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Comme tous les ans, En Plein Virage a mis ses habits de Noël : nouvelles créatrices, nouveaux producteurs, bière de Noël, des courges en-veux-tu en-voilà, des jeux de société pour se réchauffer au coin du poêle…

Tout est prêt pour préparer les fêtes avec des produits locaux et de qualité ! Venez farfouiller parmi les bonnes choses à manger, à boire, à offrir, à lire, et si vous préférez, offrez un bon cadeau du montant de votre choix !

Échantillon des créatrices et des producteurs à retrouver, en vrac :

Brasserie Tête de Mule

La ferme Saint Sylvain

Le Crochet de La Marmotte Coquette

David Bois HandMade

L’Escampette Éditions

Atelier Boux

Aux Trois Petits Chats

Savonnerie La Limonière

Maison Clochard

La ferme de la Quinatière

Les délices du Ptit aimé

Le Rucher Du Petit Port

Les Dessineries de Valérie

Du Fil À L’étoile

L’EntreRêve

Élisa créa une histoire de couture

Jo & Libellules, faiseuse d’images et autres inventions

La Maculée Conception

Brasserie La Bergère

L’ARTelier de la Gartempe

Geste Éditions

E.A.R.L. J’Y Crois – Ferme de Chassagne

Domaine de la Rôtisserie

Gargouil…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T10:00:00+01:00

2022-12-31T18:00:00+01:00

