Luci Red moment RnB en plein air – Paris 13e Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Luci Red moment RnB en plein air – Paris 13e Paris, 21 juin 2023, Paris. Luci Red moment RnB Mercredi 21 juin, 13h00, 15h30, 18h00, 20h30, 22h30 en plein air – Paris 13e Célébrer la fête de la musique avec des sonorités rnb modernes, soul et pop! Voilà ce que vous propose l’artiste chanteuse Luci Red avec quelques titres de son EP « Hybride » accompagnée de son beatmaker – ingenieur son J-Key OTB! Une promesse de belles découvertes! en plein air – Paris 13e 51, rue de l’Amiral Mouchez 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T13:00:00+02:00 – 2023-06-21T14:30:00+02:00

2023-06-21T22:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00 © Luci Red Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu en plein air - Paris 13e Adresse 51, rue de l'Amiral Mouchez 75013 Paris Ville Paris Age min 18 Age max 99 Lieu Ville en plein air - Paris 13e Paris

en plein air - Paris 13e Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Luci Red moment RnB en plein air – Paris 13e Paris 2023-06-21 was last modified: by Luci Red moment RnB en plein air – Paris 13e Paris en plein air - Paris 13e Paris 21 juin 2023