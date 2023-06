Fête de la musique à Fargues sur Ourbise En plein air Fargues-sur-Ourbise Fargues-sur-Ourbise Catégories d’Évènement: Fargues-sur-Ourbise

Lot-et-Garonne Fête de la musique à Fargues sur Ourbise En plein air Fargues-sur-Ourbise, 17 juin 2023, Fargues-sur-Ourbise. Fargues-sur-Ourbise,Lot-et-Garonne Fête de la musique en plein air

Disco années 80 : chanteurs solo, duos, groupes…

Scène ouverte

Buvette, restauration

Inscription scène ouverte obligatoire : 06 83 77 70 07.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

En plein air Près de la salle socioculturelle

Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Open-air music festival

80s disco: solo singers, duos, groups…

Open stage

Refreshments and food

Open stage registration required: 06 83 77 70 07 Festival de música al aire libre

Disco de los 80: cantantes solistas, dúos, grupos…

Escenario abierto

Refrescos y comida

Escenario abierto inscripción obligatoria: 06 83 77 70 07 Musikfest unter freiem Himmel

80er-Jahre-Disco: Solosänger, Duos, Gruppen…

Offene Bühne

Getränke, Essen und Trinken

