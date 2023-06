Marché gourmand nocturne – Houeillès En plein air Bouglon, 1 août 2023, Bouglon.

Bouglon,Lot-et-Garonne

Plusieurs stands pour se restaurer. Animation musicale. Pensez à porter vos couverts..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 . .

En plein air Place du Foirail

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Several food stalls. Musical entertainment. Please bring your own cutlery.

Varios puestos de comida. Animación musical. No olvide traer sus cubiertos.

Mehrere Stände, an denen man sich verpflegen kann. Musikalische Unterhaltung. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzunehmen.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne