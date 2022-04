En Philigrane #3 spectacles très vivants Grane Grane Catégories d’évènement: Drôme

Grane

En Philigrane #3 spectacles très vivants Grane, 10 juin 2022, Grane. En Philigrane #3 spectacles très vivants Grane

2022-06-10 – 2022-06-12

Grane Drôme Le Théâtre en pleine forme ! Pour Toutes et Tous !

avec entre autres, 5 compagnies invitées et 2 nouvelles créations Les Arts Déclinés (LAD) ! … Spectacles au Théâtre de Verdure et dans les alentours. lesartsdeclines@gmail.com +33 6 81 72 79 92 Grane

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grane Autres Lieu Grane Adresse Ville Grane lieuville Grane Departement Drôme

Grane Grane Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grane/

En Philigrane #3 spectacles très vivants Grane 2022-06-10 was last modified: by En Philigrane #3 spectacles très vivants Grane Grane 10 juin 2022 Drôme Grane

Grane Drôme