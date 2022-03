En petite forme Musée de Cerdagne Sainte-Léocadie Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Sainte-Léocadie

En petite forme

le samedi 14 mai à Musée de Cerdagne

le samedi 14 mai à Musée de Cerdagne

Un spectacle intimiste en carton et bruitages. (40 mn) L’immeuble contient l’appartement qui contient le placard qui contient le thon…en boîte ! Dans un monde d’emballage passant d’une boîte à l’autre, sortir du cadre mènera à la découverte de soi. _En petite forme_ est l’histoire d’une boîte qui apprend à ses dépens à être autre chose qu’une boîte. Elle amorcera un voyage initiatique sur les différents plans de l’existence et du carton, mystique ou quantique ! A partir de 3 ans _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Sur inscription

Musée de Cerdagne Ferme Cal Mateu, 66800, Sainte-Léocadie, Pyrénées Orientales, Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:30:00 2022-05-14T17:20:00;2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:20:00

Catégories d'évènement: Pyrénées-Orientales, Sainte-Léocadie

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales