En passant… André Dubuc. Aperçu de quarante ans de photographie

En passant… André Dubuc. Aperçu de quarante ans de photographie

du samedi 20 mars au samedi 15 mai

Fondateur du groupe Hélio avec Jean-Pierre Salomon au début des années 80, André Dubuc a participé à une trentaine d’expositions individuelles et collectives jusqu’en 1990, où il prend la direction du Centre historique minier à Lewarde. Il ne cessera jamais de photographier, mais ses occupations professionnelles l’éloigneront longtemps des cimaises.

Aujourd’hui il a retrouvé le groupe Hélio et présente une rétrospective d’une partie significative de sa production. Pour cette exposition, André Dubuc propose une succession de courtes séries de photographies qui rendent compte de ses deux thèmes de prédilection.

Ce sont d’abord les gens, qu’il photographie dans la rue, comme ses anciennes séries en noir et blanc des années 80 : Le carnaval de Bailleul, Les marchés de Roubaix, Primages ; mais il les saisit aussi dans des lieux dédiés à l’art comme sa série plus actuelle : Les visiteurs.

Il affectionne également les jeux plus abstraits de reflets et de matières présents dans Passé composé, La peau des arbres, ou encore Les miroirs des mannequins, croisés devant des vitrines au cours de ses nombreux déplacements.

Le photographe partage ainsi le regard qu’il porte sur ce qu’il croise en passant, fixant des images qui resteront, pendant que le temps, lui, continuera immuablement de passer.

Entrée libre.

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing



