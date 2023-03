En Panne De Toi LA NOUVELLE COMEDIE, 1 avril 2023, NICE.

En Panne De Toi LA NOUVELLE COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 21:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Nono et Yaya s'aiment d'un amour inconditionnel et sans faille, ou presque. Un soir, alors qu'ils s'apprêtaient à vivre une nuit torride à deux, une invitée surprise est venue bouleverser leur idylle : la très redoutée mais non moins répandue Panne.Pour sauver leur couple ils vont devoir se dépasser :Aller chez le thérapeute de couple, se mettre au sport avec un coach en mutation, faire une retraite spirituelle et se confier à une belle-soeur très exubérante.Vous l'aurez compris, « En panne » est une comédie palpitante pleine de rebondissements sur le couple, le sexe, la famille et autres délicieux problèmes avec des personnages plus dingues les uns que les autres.

LA NOUVELLE COMEDIE NICE 9 rue Cronstadt 6000

