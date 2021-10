En octobre, la forêt s’habille en rose Seignosse, 17 octobre 2021, Seignosse.

Le dimanche 17 octobre à 10h30 : marche de 6 km en forêt, au départ du Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse.

Que vous soyez une femme, un homme, que vous préfériez la course ou la marche à pied, unissons nos forces tous ensemble pour un parcours de 6km en forêt. Et pour le plaisir des yeux, ce parcours arboré revêtira son plus beau camaïeu de rose !

Venez nombreux vous joindre à cette une marche positive qui se terminera autour d’un buffet festif.

On compte sur vous !

Tarif : 10€.

Buffet offert, boissons payantes.

Inscriptions avant le 08/10/2021 : https://bit. ly/3wxVfkp

Contact : apantes40@gmail. com

Une initiative du Réseau Apantès.

