En octobre dans la galerie de la Fondation Taylor Fondation Taylor Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 05 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Du 5 au 28 octobre seront présentées dans la galerie, les œuvres de trois peintres : Maÿlis de Laforcade, Ben Moïsette et Liuís Pericó.

Dans cette exposition consacrée à la peinture, les lumineuses vues intérieures de Maÿlis de Laforcade dialoguent avec les paysages crépusculaires de Lluís Perico et les routes enneigées de Ben Moïsette.

Maÿlis de Laforcade

Initialement formée aux arts appliqués, en design graphisme à

LISAA de Rennes, Maÿlis de Laforcade a également validé un master 2 d’arts

plastiques (recherche, création et plasticité contemporaine) à Paris 1, ainsi

qu’un diplôme d’art-thérapeute. Elle a suivi l’apprentissage de la peinture à

l’huile auprès d’André Jude. Son travail a d’ores et déjà été présenté dans

plusieurs expositions personnelles et collectives, ainsi qu’au Salon

Comparaisons 2022 (Art Capital).

Le cheminement artistique de Maÿlis de Laforcade part de l’observation du réel

environnant. Elle cherche à retranscrire la lumière juste, dans une harmonie

colorée. Néo-impressionniste et expressionniste par certains abords, son œuvre

est avant tout figurative, dans une approche synthétique.

Ben Moïsette

Elle a suivi une formation à l’École des Beaux-Arts d’Orléans. Ses

oeuvres font aujourd’hui partie des collections permanentes des musées d’art

internationaux de Tucheng et Longzou en Chine. Elle expose également son

travail de façon régulière en France et aux États-Unis.

Ben Moïsette envisage son travail comme une introspection. Elle travaille ses

tableaux à l’huile (ainsi qu’à la broderie métallisée), à partir d’esquisses

dessinées, de photographies, par des processus de glacis répétés. Ils se

concentrent sur le crépuscule, comme un monologue intérieur et contemplatif.

Lluís Pericó :

Il étudie les Beaux-Arts à EINA de Barcelone. Depuis 1978, il

présente ses compositions (œuvres sur papier, technique mixte, collage, huile

sur bois…) dans des expositions personnelles et collectives. Ses œuvres font

également partie de plusieurs collections publiques en Espagne, en Europe et

aux États-Unis. Lluís Pericó est lauréat – entre autres – du prix international

de dessin Joan Miró.

Bien qu’ils ne soient pas une représentation figurative de lieux existants, les

paysages de Lluís Pericó sont inspirés de ses voyages. D’abord influencées par

l’architecture méditerranéenne et des vestiges archéologiques, ses œuvres ont

évoluées vers une conception du paysage nourrie de réminiscences symboliques.

Lluís Pericó joue avec des effets de flou et de transparence pour modifier la

réalité de l’espace et donner leur harmonie à ses toiles.

Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

Contact : https://www.taylor.fr/expositions/2023/en-octobre-dans-la-galerie-de-laforcade-moisette-perico +33148748524 contact@taylor.fr https://www.facebook.com/fondationtaylor https://www.facebook.com/fondationtaylor

