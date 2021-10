EN NOVEMBRE TWISTEZ Mauguio, 7 novembre 2021, Mauguio.

EN NOVEMBRE TWISTEZ 2021-11-07 – 2021-11-28

Mauguio Hérault Mauguio

Retrouvez les concerts et spectacles de l’été 2021 reprogrammés pour le mois de novembre à Carnon !

Dimanche 7 novembre

CONCERT MAGDA MANGO

Le groupe réunit Anaïs Delmas au chant et à l’accordéon, Azzedine Baje aux percussions et aux chœurs et Victor Ibañez au U Bass, à la guitare et aux chœurs, tous 3 nourris de cumbias, boleros et chants d’Amour d’Amérique latine. Musique festive et chaleureuse qui traduit toute la saveur des Caraïbes. De la Colombie au Mexique, le répertoire est constitué de morceaux évoquant la danse et la passion.

Dès 18h30 – Salle Rosa Parks

Vendredi 12 novembre

CONCERT COPAIN TWIST

Spectacle intergénérationnel de la Cie Douce France. De la période Yéyés au Rock’n’roll, du phénomène Hippie sans oublier le Disco ; replongez dans ces années remplies d’Amour et de Paix : Mike Brant, Cloclo, Johnny, Elvis, Grease, Vartan, Sheila et tant d’autres ! Revivons ensemble l’époque des Copains !

Dès 20h30 – Salle Rosa Parks

Samedi 20 novembre

CONCERT ABBA STORY

Depuis plus de quinze ans, ABBA STORY parcourt le monde, ils enchaînent spectacles et concerts interprétant les plus grands succès planétaires du groupe ABBA : Waterloo, Mamma mia, Dancing Queen, Gimme ! Gimme ! Gimme ! En reproduisant fidèlement l’œuvre du quatuor légendaire, ABBA Story leur rend hommage et fait vibrer le public avec la même magie des années Disco !

Dès 20h30 – Salle Rosa Parks

Dimanche 28 novembre

CONCERT LES CONTRAIRES

Un répertoire qui va du swing de Nougaro a la cooltitude de Salvador, en passant par le rock de Dutronc ou Gainsbourg. Les meilleures reprises de la chanson française par quatre musiciens passionnés et talentueux. Venez swinguer, rocker, danser et fredonner avec eux !

Dès 18h30 – Salle Rosa Parks

Salle Rosa Parks à Carnon

Concerts GRATUITS sur inscription au 04 67 50 51 15

Pass sanitaire obligatoire

Retrouvez les concerts et spectacles de l’été 2021 reprogrammés pour le mois de novembre à Carnon

+33 4 67 50 51 15

Retrouvez les concerts et spectacles de l’été 2021 reprogrammés pour le mois de novembre à Carnon !

Dimanche 7 novembre

CONCERT MAGDA MANGO

Le groupe réunit Anaïs Delmas au chant et à l’accordéon, Azzedine Baje aux percussions et aux chœurs et Victor Ibañez au U Bass, à la guitare et aux chœurs, tous 3 nourris de cumbias, boleros et chants d’Amour d’Amérique latine. Musique festive et chaleureuse qui traduit toute la saveur des Caraïbes. De la Colombie au Mexique, le répertoire est constitué de morceaux évoquant la danse et la passion.

Dès 18h30 – Salle Rosa Parks

Vendredi 12 novembre

CONCERT COPAIN TWIST

Spectacle intergénérationnel de la Cie Douce France. De la période Yéyés au Rock’n’roll, du phénomène Hippie sans oublier le Disco ; replongez dans ces années remplies d’Amour et de Paix : Mike Brant, Cloclo, Johnny, Elvis, Grease, Vartan, Sheila et tant d’autres ! Revivons ensemble l’époque des Copains !

Dès 20h30 – Salle Rosa Parks

Samedi 20 novembre

CONCERT ABBA STORY

Depuis plus de quinze ans, ABBA STORY parcourt le monde, ils enchaînent spectacles et concerts interprétant les plus grands succès planétaires du groupe ABBA : Waterloo, Mamma mia, Dancing Queen, Gimme ! Gimme ! Gimme ! En reproduisant fidèlement l’œuvre du quatuor légendaire, ABBA Story leur rend hommage et fait vibrer le public avec la même magie des années Disco !

Dès 20h30 – Salle Rosa Parks

Dimanche 28 novembre

CONCERT LES CONTRAIRES

Un répertoire qui va du swing de Nougaro a la cooltitude de Salvador, en passant par le rock de Dutronc ou Gainsbourg. Les meilleures reprises de la chanson française par quatre musiciens passionnés et talentueux. Venez swinguer, rocker, danser et fredonner avec eux !

Dès 18h30 – Salle Rosa Parks

Salle Rosa Parks à Carnon

Concerts GRATUITS sur inscription au 04 67 50 51 15

Pass sanitaire obligatoire

OMT Mauguio Carnon

dernière mise à jour : 2021-09-09 par OT MAUGUIO-CARNON