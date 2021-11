En novembre – Rendez-vous annuel de la Faculté de musique de l’Université de Montréal en France Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt, 22 novembre 2021, Boulogne-Billancourt.

La Faculté de musique de l’Université de Montréal tiendra des séances d’information et des concours d’entrée à Paris, Bordeaux et Toulouse du 22 au 28 novembre 2021. Les étudiantes et étudiants français désirant poursuivre leur cursus en musique à Montréal (licence, maîtrise ou doctorat), dans des programmes d’interprétation, de composition et de création sonore ou encore de musicologie et d’ethnomusicologie pourront s’inscrire à ces séances. Pour les étudiants des établissements partenaires de l’Université de Montréal qui envisagent un séjour d’études dans le cadre d’un programme d’échange, ce rendez-vous annuel est un incontournable. * A Toulouse les 22 et 23 novembre au CRR en collaboration avec l’isdaT * A Bordeaux les 25 et 26 novembre au CRR Jacques Thibaud * En région parisienne au Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt/PSPBB Voir le détail de ces journées en consultant ce lien : [https://musique.umontreal.ca/etudier/mobilite-internationale/france-et-belgique-2021](https://musique.umontreal.ca/etudier/mobilite-internationale/france-et-belgique-2021)

Séances d’information et concours d’entrée à Paris, Bordeaux et Toulouse

Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt 22, rue de la Belle Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Centre Ville Hauts-de-Seine



