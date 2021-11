Roubaix Maison des Services Est Nord, Roubaix En novembre et décembre, faites-vous vacciner dans les quartiers Est Maison des Services Est Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

En novembre et décembre, faites-vous vacciner dans les quartiers Est Maison des Services Est, 22 novembre 2021, Roubaix. En novembre et décembre, faites-vous vacciner dans les quartiers Est

du lundi 22 novembre au jeudi 23 décembre à Maison des Services Est

En novembre et en décembre, faites-vous vacciner près de chez vous **sans rendez-vous**. **C’est important de se faire vacciner, pour se protèger et protèger les autres.** **Se faire vacciner, c’est protéger les personnes les plus fragiles :** • les personnes malades • les personnes âgées, les grands-parents • les femmes enceintes. **Pour les jeunes à partir de 12 ans, se faire vacciner :** C’est pouvoir étudier sereinement dans son établissement scolaire. C’est pouvoir être libre de pratiquer ses sports et ses loisirs (salles de sport, médiathèque, cinéma…). **Pour les femmes enceintes, se faire vacciner :** C’est se préserver pendant la grossesse, pour ne pas mettre en danger son futur bébé. Se présenter avec sa carte vitale, une pièce d’identité et une attestation des parents pour les 12-17 ans (attestatin fournies sur place).

Gratuit sans rendez-vous

Tous les habitants de Roubaix peuvent se faire vacciner au plus vite. Maison des Services Est 71 avenue de Verdun, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T17:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T17:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T17:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T17:00:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T17:00:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T17:00:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T17:00:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T17:00:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T17:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T17:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T17:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Maison des Services Est Adresse 71 avenue de Verdun, Roubaix Ville Roubaix lieuville Maison des Services Est Roubaix