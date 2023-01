En nous – Film documentaire de Régis Sauder Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement

En nous – Film documentaire de Régis Sauder Marseille 3e Arrondissement, 31 janvier 2023, Marseille 3e Arrondissement . En nous – Film documentaire de Régis Sauder 18 Rue Mirès Archives départementales – Auditorium Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Archives départementales – Auditorium 18 Rue Mirès

2023-01-31 18:45:00 18:45:00 – 2023-01-31 21:30:00 21:30:00

Archives départementales – Auditorium 18 Rue Mirès

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Mardi 31 janvier – 19h

Auditorium des ABD – 18 rue Mirès – Marseille 3e



Projection du film documentaire En nous de Régis Sauder.

En présence du réalisateur et échange avec le public.



Rencontre à Marseille avec les anciens élèves du lycée Diderot qui avaient participé avec leur professeur de français, dix ans auparavant, au tournage du film de Régis Sauder Nous, princesses de Clèves. Que reste-t-il de leurs espoirs de liberté, d’égalité et de fraternité ? « Je sais bien qu’il n’y a rien de plus difficile que ce que j’entreprends », cette phrase du roman trouve plus que jamais écho en eux. En nous.



Durée : 2h00 – Tout public

Gratuit sur réservation par e-mail ; pour vous inscrire, merci d’indiquer dans votre mail le titre de la programmation à laquelle vous souhaitez participer, le nombre de places souhaitées, un nom de réservation et un numéro de téléphone. Rencontre à Marseille avec les anciens élèves du lycée Diderot qui avaient participé avec leur prof de français, dix ans auparavant, au tournage du film de Régis Sauder Nous, princesses de Clèves. Archives départementales – Auditorium 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 3e Arrondissement Autres Lieu Marseille 3e Arrondissement Adresse Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Archives départementales - Auditorium 18 Rue Mirès Ville Marseille 3e Arrondissement lieuville Archives départementales - Auditorium 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-3e-arrondissement/

En nous – Film documentaire de Régis Sauder Marseille 3e Arrondissement 2023-01-31 was last modified: by En nous – Film documentaire de Régis Sauder Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement 31 janvier 2023 18 Rue Mirès Archives départementales - Auditorium Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône