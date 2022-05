En musique ! Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

En musique ! Chartres, 2 juillet 2022, Chartres. En musique ! 13 Place de la Porte Saint-Michel Chartres

2022-07-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-02

Chartres Eure-et-Loir 13 Place de la Porte Saint-Michel Eure-et-Loir Aux Samedis Musicaux, l’Assemblée Générale ressemble à un concert au cinéma, ponctué par la présentation de l’association, l’équipe qui la fait fonctionner et quelques tableaux financiers. ENTRÉE LIBRE pour tous les amateurs de musique, adhérents ou non. Possibilité de discuter après autour d’un verre dans le hall du cinéma. Venez nombreux ! Assemblée générale ordinaire avec extraits musicaux de notre programme 2022-2023 sur grand-écran. +33 2 37 88 19 30 Aux Samedis Musicaux, l’Assemblée Générale ressemble à un concert au cinéma, ponctué par la présentation de l’association, l’équipe qui la fait fonctionner et quelques tableaux financiers. ENTRÉE LIBRE pour tous les amateurs de musique, adhérents ou non. Possibilité de discuter après autour d’un verre dans le hall du cinéma. Venez nombreux ! samedi musicaux

13 Place de la Porte Saint-Michel Chartres

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse 13 Place de la Porte Saint-Michel Ville Chartres lieuville 13 Place de la Porte Saint-Michel Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

En musique ! Chartres 2022-07-02 was last modified: by En musique ! Chartres Chartres 2 juillet 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir