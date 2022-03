En mi sitio – Sextet Flamenco Théâtre du Pont Tournant, 9 avril 2022, Bordeaux.

En mi sitio – Sextet Flamenco

Théâtre du Pont Tournant, le samedi 9 avril à 20:30

Guitariste et compositeur franco-espagnol, **Nicolas Saez** fait partie de la nouvelle génération de la scène flamenca hexagonale. Nicolas Saez et ses musiciens clôturent avec **En mi sitio** un triptyque musical en forme de voyage initiatique. L’héritage andalou est bien là, à portée d’accord, mais se laisse traverser avec fougue par des influences tantôt jazzy, tantôt latines, résolument modernes. On aime retrouver les codes sacrés et profonds du flamenco. Et on adore emprunter, aux côtés du musicien, les chemins de l’audace et de l’originalité qui s’affirment sans retenue, avec élégance, promptes à (r)éveiller nos sens. Ames sensibles et épicuriens de toutes espèces, si vous devez découvrir la beauté, l’intensité, les racines profondes du flamenco, embarquez ici, et préparez-vous à laisser s’exprimer vos émotions.

Normal: 20€ Préférentiel: 15€ Réduit:12€

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux Bacalan Gironde



