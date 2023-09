Les visites insolites du CNRS En métropole selon programmation Bordeaux, 11 octobre 2023, Bordeaux.

Mercredi 11 octobre, 14h00 En métropole selon programmation Sur inscription et tirage au sort.

Le CNRS vous invite à découvrir des installations ou expériences exceptionnelles dans trois laboratoires de recherche de la métropole bordelaise et profiter de rencontres privilégiées avec les chercheurs et chercheuses.

À Pessac, Villenave-d’Ornon et Bordeaux, le mercredi 11 octobre de 14h à 16h, le laboratoire Sommeil, addiction et neuropsychiatrie (SANPSY), le Laboratoire de Biogénèse Membranaire (LBM), ainsi qu’un laboratoire tenu secret, ouvrent leurs portes pour permettre au public de plonger au cœur de la recherche fondamentale.

Pour participer, les internautes peuvent candidater du 30 août au 20 septembre 2023, en répondant à trois ou quatre questions en lien avec la thématique de la visite. Les lauréats seront sélectionnés aléatoirement parmi les personnes ayant répondu correctement afin de constituer des groupes composés de quatre à douze personnes suivant les visites. Ils recevront individuellement un numéro de Carnets de science, la revue biannuelle d’information scientifique du CNRS.

Partout en France, ces Visites insolites permettront à 1150 personnes de se glisser dans la peau de scientifiques pour quelques heures et de côtoyer l’extraordinaire, le surprenant, l’étonnant. 116 Visites insolites auront lieu sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de la Fête de la science 2023 organisée par le ministère de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche.

En 2022, la troisième édition des Visites insolites avait permis à plus de 1000 visiteurs de vivre 85 expériences uniques avec les scientifiques des laboratoires du CNRS et de ses partenaires.

