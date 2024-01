En mer avec Dimitri Nicolopoulos Quai des Anglais Martigues, mercredi 14 février 2024.

En mer avec Dimitri Nicolopoulos Quai des Anglais Martigues Bouches-du-Rhône

La Médiathèque Louis Aragon de Martigues accueille Dimitri Nicolopoulos, navigateur ingénieur maritime et navigateur français pour une conférence abécédaire ludique. Gratuit, sur inscription.

La passion de la voile, le goût de l’exploit par Opéra Mundi dans le cadre de Lecture par nature.

Dimitri Nicolopoulos a participé à deux éditions de la coupe de l’America et de nombreuses autres compétitions de course de haut niveau.

Sa connaissance du monde de la mer et de la compétition au plus haut niveau sont à la hauteur de son art du récit. .

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque-accueil@ville-martigues.fr

Début : 2024-02-14 16:00:00

fin : 2024-02-14 17:00:00



L’événement En mer avec Dimitri Nicolopoulos Martigues a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de Tourisme de Martigues