Tournus Saône-et-Loire “Bercer l’enfant manquant”

Samedi 05/03 > 17h

Cellier des moines

https://www.tournus.fr/spectacle-musical-bercer-lenfant-manquant “Quelques pistes”

Samedi 19/03 > 20h30 / Dimanche 20/03 > 17h

FACE>A le samedi – FACE>B le dimanche

Hôtel-Dieu

https://www.tournus.fr/voyage-theatral-en-chansons-du-monde-quelques-pistes-facea-et-faceb “Cocoricocouic”

Vendredi 25/03 > 20h30 / Dimanche 27/03 > 17h

Auditorium de l’Hôtel-Dieu

