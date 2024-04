En marche vers l’effondrement, le film en présence des réalisateurs & du PAP’40 ! Cinéma les studios Brest, mercredi 10 avril 2024.

En marche vers l’effondrement, le film en présence des réalisateurs & du PAP’40 ! En Marche vers l’Effondrement ! »Un film documenteur d’Alessandro Di Giuseppe & Adrien Juncker Mercredi 10 avril, 20h00 Cinéma les studios Entrée payante

Salut la Bretagne, salut les compagnon.nes de lutte !

« En Marche vers l’Effondrement ! »

Un film documenteur d’Alessandro Di Giuseppe & Adrien Juncker

avec la participation d’AYMERIC LOMPRET, BENOÎT DELÉPINE & GUSTAVE KERVERN, AUDREY VERNON, DIDIER SUPER, OLDELAF, ISABELLE ALONSO, DENIS ROBERT, NOËL GODIN, MISS MING, EMMANUEL MICRON (GROLAND) and more !

Voici la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=16Vlk1zTqp

Un film « hors circuit » que nous avons présenté avec succès au Festival Groland de Toulouse, au Festival Universitaire du Film Underground de Nancy, au Festival On vous Ment de Lyon, dans de nombreux cinémas Art & Essai mais aussi beaucoup de lieux alternatifs.

L’accueil et les retours du public sont très bons partout où nous le projetons.

Beaucoup de rires dans les salles, des remerciements chaleureux.

Et comme toujours, derrière la fonction libératrice du rire agissant comme un exutoire collectif, une réflexion plus sérieuse et profonde sur l’état de notre société.

En somme, et d’après de nombreuses personnes, un film autant qu’un geste nécessaire en cette période troublée.

Lu et entendu :

« En Marche vers l’Effondrement ! est un film qui propose une rétrospective décalée et déjantée de la campagne présidentielle de 2022. On y retrouve un côté « An 01 » avec des apparitions aussi improbables qu’inattendues, et une succession de scènes rapidement enchaînées. Le film fait référence à l’ambiance de cette campagne, avec des moments mémorables tels que les tête-à-tête avec Karine Lemarchand. L’irruption du PAP’40 dans les meetings des candidats et les échanges savoureux avec des militants très premier degré ajoutent une touche d’action et d’humour. En somme, En Marche vers l’Effondrement ! est un OFNI (Objet Filmique Non Identifié) audacieux et loufoque

Osé, drôle, et terrifiant, un film qui donne envie de se marrer et de s’engager.

Rarement j’ai entendu autant de rires au cinéma ! Des éclats francs et partagés ! »

Le pitch du film : Déçu par les politiques “gauchistes” des derniers gouvernements, le PAP’40 de l’€glise de la Très $ainte Consommation décide de se présenter à l’€lection présidentielle 2022 pour redresser le pays et va à la rencontre de ses électeurs et des autres candidats pour y semer la bonne parole : Travaille, Obéis, Consomme !

Titre : « EN MARCHE VERS L’EFFONDREMENT ! »

Un film d’Alessandro Di Giuseppe & Adrien Juncker

Nationalité : Française

Langue : Française

Genre : Documenteur, comédie

Durée : 78 minutes

Casting : Alessandro Di Giuseppe, Adrien Juncker, avec la

participation d’Aymeric Lompret, Benoît Delépine, Gustave Kervern,

Audrey Vernon, Didier Super, Oldelaf, Isabelle Alonso, Noël Godin,

Denis Robert, Miss Ming, Micron, Lenny et Harpo Guit, Jeanne Crémer,

Matthieu Moerlen, Rafael Cherkaski & Greg Allaeys

si vous loupez la date à Brest il y a aussi

La tournée, en présence des réalisateurs & du PAP’40 : Dimanche 7 avril au Cinéma L’Hermine – Plélan-le-Grand :

PROJECTION À PLÉLAN AU CINÉMA L’HERMINE

Lundi 8 avril au Cinéma Ti Hanok

PROJECTION À AURAY AU CINÉMA TI HANOK

Mardi 9 avril au Cinéma Les Korrigans Guingamp

PROJECTION À GUINGAMP AU CINÉMA LES KORRIGANS

Mercredi 10 avril au Cinema Studios Brest

PROJECTION À BREST AU CINÉMA LES STUDIOS

Jeudi 11 avril au Cinéma Arvor à Rennes

PROJECTION À RENNES AU CINÉMA ARVOR

Alessandro Di Giuseppe, comédien et co-réalisateur

https://eglise-de-la-tres-sainte-consommation.com/

L’église de la très sainte consommation