Salle Ginette Forgues, le dimanche 15 mai à 14:00

### **Commision Extra-Municipale (CEM)** **Mobilité douce aux abords des écoles et des équipements publics Salle Ginette Forgues** **A partir de 14h** : présentation de la CEM **17h – 18h** : restitution de son travail, ateliers ### **Balades** **Association RandOxygène Départ salle Ginette Forgues** Venez vous oxygéner le corps et l’esprit, en alliant plaisir de la marche et découverte ! **14h** : balade du moulin Courrège (3 km) – Durée : 1h **15h :** balade d’Auzeville (4 km) – Durée : 1h15 RDV 15 min avant le départ pour inscriptions. Pensez à apporter de l’eau ! ### **Ateliers et animations** **Association Le Grenier 16 bis avenue de Toulouse** **14h – 18h** : en continu au Grenier * À vélo Simone ! Viens pédaler sur place et pourtant tu fais avancer Micheline ! * Quizz vélo * Sondage école-vélo * Exposition de vélos et autres engins * Buvette **16h – 17h** : vélorution Départ Le Grenier Aller-retour dans la ville pour un « Troupeau de vélos en folie ». N’hésitez pas à décorer votre vélo. Circuit facile, lent et sécurisé. **14h – 16h** : atelier diagnostic et réparations vélo au parc des Fontanelles ### **Initiation VTT** **Association Ridin’Family Parc des Fontanelles** **14h30** : randonnée pour les enfants à partir de 9 ans, les parents sont les bienvenus.- Durée : 1h **16h** : stage filles (à partir de 12 ans) – Durée : 1h30 RDV 15 min avant le départ sur le parking Équipement à prévoir : VTT, casque, gourde, vêtements adaptés **Inscription** : [www.ridin-family.com/stages](http://www.ridin-family.com/stages) ### **Initiation vélo** **Parvis salle Ginette-Forgues** **14h – 18h** : initiation à la pratique du vélo par les ETAPS (Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) de la Ville. Des vélos seront prêtés aux enfants. ### **Ateliers** **Association La Rafistolerie 1 Place Guillaume Fourès** Atelier de diagnostic vélo et vente de cycles : vélos, trottinettes, draisiennes… ### **Spectacle de cirque** **Sans Vous J’Pourrai Pas Compagnie Etre Re** – Cie en résidence à la Ferme du Cavalié **La Rafistolerie – 16h** – Durée : 50 min Du cirque pour point de départ et pour prétexte, et surtout une envie de contact, de lien, de faire ensemble… « Tant de choses à partager, tant de temps à rattraper. Laissez-moi vous dire que vous m’avez manqué ! » Faire rencontrer des gens qui ne font que se croiser, voilà l’envie de la Compagnie Être Re avec ce solo collectif de proximité. ### **Film “la roue libre”** 18h30 – Ciné 113 MJC ### **Clôture** **18h** : surprise à roulettes ! ### [**Programme complet**](https://www.castanet-tolosan.fr/fileadmin/Agenda/En_mai_la_mobilite_15_mai_2022/La_mobilite_qui_te_plait_-_Programme_web.pdf)

