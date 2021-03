EN MAI, FÊTE DES PLANTS !, 9 mai 2021-9 mai 2021, Chalabre.

EN MAI, FÊTE DES PLANTS ! 2021-05-09 10:00:00 – 2021-05-09 18:00:00

Chalabre 11230 Chalabre

6 6 EUR

Les producteurs et artisans mettent à l’honneur le Végétal sur la voie verte et son Conservatoire fruitier.

Les associations Atout Fruit et Traverse 119 vous proposent tout au long de la journée des animations, vide-cabane de jardin, balades et ateliers pour (re-)découvrir notre riche patrimoine végétal. Buvette, restauration et animations musicales seront au rendez-vous !

+33 7 77 77 95 02 https://atoutfruit.fr/

Les producteurs et artisans mettent à l’honneur le Végétal sur la voie verte et son Conservatoire fruitier.

Les associations Atout Fruit et Traverse 119 vous proposent tout au long de la journée des animations, vide-cabane de jardin, balades et ateliers pour (re-)découvrir notre riche patrimoine végétal. Buvette, restauration et animations musicales seront au rendez-vous !