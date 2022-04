EN MAI FAIT CE QU’IL TE PLAIT – LE GENRE EN QUESTIONS Le Mans, 3 mai 2022, Le Mans.

EN MAI FAIT CE QU’IL TE PLAIT – LE GENRE EN QUESTIONS Le Mans

2022-05-03 18:30:00 – 2022-04-25

Le Mans Sarthe

En mai, Le Plongeoir – Cité du Cirque s’associe à Le Mans Université, à EVE Scène universitaire et à la Scène nationale pour proposer un nouveau temps fort scientifique et culturel : En mai fais ce qu’il te plaît – Le genre en questions du 3 au 25 mai 2022.

En mai fais ce qu’il te plaît est un temps fort scientifique et culturel ouvert à toutes et tous. Nourris des réalisations universitaires, scolaires et artistiques, les échanges et rencontres permettent de déconstruire les stéréotypes de sexe, de débattre des inégalités femmes-hommes et des rapports de domination liés au genre. Pendant un mois à l’échelle d’un territoire, les acteurs culturels s’emparent de ces différentes thématiques incarnant les expressions plurielles des questionnements liés au genre.

Au programme :

– des spectacles :

* DESIDERATA (cirque) : six jeunes acrobates prennent la parole et témoignent de leur génération, mêlant les mots à l’acrobatie et à la danse

* Les Princesses (cirque) : un cirque aérien et chanté où les princesses d’aujourd’hui ne se laissent plus marcher sur les pieds

* Mascus (théâtre/danse) : un terrain de jeu entre danse et théâtre, où l’on s’échange des codes, des normes et des récits autour de la masculinité

* Dicklove (inclassable) : Juglair se joue de nos identités et balance entre les représentations liées aux sexes, avec l’indéfinissable comme leitmotiv

– le forum Le genre en questions, du 17 au 20 mai à l’université

– un cycle de 4 conférences sur les questions de genre, chaque mardi du mois à 18h30

En mai fais ce qu’il te plaît est porté par Le Mans Université (Mission égalité femmes-hommes et EVE – Scène universitaire), le Pôle Cirque Le Plongeoir – Cité du Cirque, la Scène nationale Les Quinconces et L’Espal, en partenariat avec la Ville du Mans, la Ville d’Arnage et l’espace culturel L’Éolienne. Avec la participation des médiathèques du Mans et des librairies Bulle, Doucet, Récréalivres, Thuard.

+33 2 43 47 45 54 https://www.lemansfaitsoncirque.fr/

En mai, Le Plongeoir – Cité du Cirque s’associe à Le Mans Université, à EVE Scène universitaire et à la Scène nationale pour proposer un nouveau temps fort scientifique et culturel : En mai fais ce qu’il te plaît – Le genre en questions du 3 au 25 mai 2022.

En mai fais ce qu’il te plaît est un temps fort scientifique et culturel ouvert à toutes et tous. Nourris des réalisations universitaires, scolaires et artistiques, les échanges et rencontres permettent de déconstruire les stéréotypes de sexe, de débattre des inégalités femmes-hommes et des rapports de domination liés au genre. Pendant un mois à l’échelle d’un territoire, les acteurs culturels s’emparent de ces différentes thématiques incarnant les expressions plurielles des questionnements liés au genre.

Au programme :

– des spectacles :

* DESIDERATA (cirque) : six jeunes acrobates prennent la parole et témoignent de leur génération, mêlant les mots à l’acrobatie et à la danse

* Les Princesses (cirque) : un cirque aérien et chanté où les princesses d’aujourd’hui ne se laissent plus marcher sur les pieds

* Mascus (théâtre/danse) : un terrain de jeu entre danse et théâtre, où l’on s’échange des codes, des normes et des récits autour de la masculinité

* Dicklove (inclassable) : Juglair se joue de nos identités et balance entre les représentations liées aux sexes, avec l’indéfinissable comme leitmotiv

– le forum Le genre en questions, du 17 au 20 mai à l’université

– un cycle de 4 conférences sur les questions de genre, chaque mardi du mois à 18h30

En mai fais ce qu’il te plaît est porté par Le Mans Université (Mission égalité femmes-hommes et EVE – Scène universitaire), le Pôle Cirque Le Plongeoir – Cité du Cirque, la Scène nationale Les Quinconces et L’Espal, en partenariat avec la Ville du Mans, la Ville d’Arnage et l’espace culturel L’Éolienne. Avec la participation des médiathèques du Mans et des librairies Bulle, Doucet, Récréalivres, Thuard.

Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-21 par