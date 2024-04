« En mai, fais ce qu’il te plaît » Noueilles – Place du village Noueilles, samedi 25 mai 2024.

Vide-greniers, foire artisanale, marcassin à la broche, bal trad avec Arredalh et le trio Gomasio… le 25 mai, fais ce qu’il te plaît, à Noueilles ! Samedi 25 mai, 08h00 1

L’association La Pinte fêlée et le Comité des fêtes co-proposent une grande journée d’animations pour le samedi 25 mai.

Au programme :

– Vide greniers (dès 8 h) et Foire artisanale et gourmande de 9 h à 17 h avec le Comité des fêtes. Informations et réservations auprès de Sylvie, au 06 89 86 62 79

– Repas Marcassin à la broche dès 18 h suivi, à partir de 21 h, d’un grand bal trad avec les groupes Arredalh et Trio Gomasio avec La Pinte fêlée. Infos et résas [repas + bal : 20 € adultes, 12 € – 12 ans] auprès d’Eva, au 06 67 87 29 53.

Noueilles – Place du village Noueilles Noueilles 31450 Haute-Garonne

