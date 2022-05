En Mai : fais ce qu’il te plait à My Beers !!! By DELIRIUM Arles, 6 mai 2022, Arles.

En Mai : fais ce qu’il te plait à My Beers !!! By DELIRIUM My Beers Allée Du Colonnel Arnaud Arles

2022-05-06 – 2022-05-06 My Beers Allée Du Colonnel Arnaud

Arles Bouches-du-Rhône

Pour une soirée sous le signe de la folie made in My Beers des licornes des flamants roses des lamas des costumes drôles ….. toutes les tenues de tous thèmes sont les bienvenues et récompensées d’une pression OFFERTE jusqu’à 20h

Au programme

Delirium red – Demirium Tremens – Paranoia (IPA) – Floris cactus à la pression

Distribution de goodies delirium

ANIMATIONS INSOLITES avec de beaux cadeaux à gagner

Jusqu’à minuit, viens passer la soirée la plus WTF de l’année dans ton My Beers

Ton Mybeers se transforme pour mettre à l’honneur la brasserie Delirium. Tu seras accueilli par l’emblématique éléphant rose géant pour passer une super soirée

mybeers.arles@gmail.com +33 4 90 93 14 29

