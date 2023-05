En mai dans la galerie de la Fondation Taylor Fondation Taylor, 27 avril 2023, Paris.

Du jeudi 27 avril 2023 au samedi 20 mai 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Une carte blanche est donnée à Philippe Blanc (éditions nahuJA). Parmi les artistes et éditeurs qui impriment en typographie et estampe originale, cette exposition « Artistes du livre » présentera une sélection de peintres, graveurs, lithographes, typographes, qu’ils soient maîtres d’œuvres de leurs ouvrages, ou qu’ils collaborent avec un éditeur-artisan.

Tous ces artistes et éditeurs connaissent bien les procédés de l’estampe et de l’impression typographique, entre autres, ce qui leur permet l’indépendance en tant qu’éditeurs. Leurs livres, rarement en librairies, sont présents dans divers salons où ils se découvrent au public.

Philippe Blanc et les éditions de la revue nahuJA :

Lithographe, graveur et typographe, Philippe Blanc est le créateur de la revue de gravure nahuJA et l’éditeur de ces éditions depuis les années 80. A caractère bibliophilique, la revue nahuJA présente des estampes originales de nombreux artistes et des textes d’écrivains, en typographie au plomb. Philippe Blanc a également conçu des livres de même facture à petits tirages, toujours dans une volonté de diffusion publique de l’estampe en librairie. L’ensemble de ces éditions ont été imprimées artisanalement à Paris par le typographe René Jeanne, et par l’atelier Pons en lithographie, ainsi que par Graficaza en sérigraphie.

Hommage à René Jeanne (1925-2020), typographe et imprimeur :

Ancien élève de l’école Estienne en typographie, René Jeanne a été apprenti et collaborateur de l’imprimeur Pierre Gaudin, puis en 1965 a repris cet atelier jusqu’en 2003. René Jeanne a œuvré avec plusieurs artisans des métiers du livre et sociétés de bibliophilie, ainsi que des associations comme la Feuille Blanche ou les Imprimeurs typographes. Durant 30 ans, de nombreux artistes ont tiré leurs estampes et livres dans son atelier. Ce maître artisan typographe a confié tout son fond d’archives typographiques à la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris.

Les artistes du livre dont le travail sera présenté :

Michel Boucaut, graveur, éditions La libre feuille – Jacques Brémond, typographe, éditions – Jacques Brémond – Christine Brisset – Le Mauve, typographe, éditions de l’Arbre – John Crombie, typographe, éditions Kickshaws – Bernard-Gabriel Lafabrie, lithographe, éditions Alsace-Lozèree – Christian Laucou, graveur, typographe, éditions Fornax – Jean-Hugues Malineau (1945-2017), poète, typographe, éditions Commune mesure – Élisabeth Pons, atelier de lithographie Pons – Jacqueline Ricard, graveure, éditions La cour pavée – Michel Salsmann, peintre, lithographe – Raymond Verdaguer, dessinateur- Anik Vinay, graveure, typographe, éditions Atelier des Grames.

Fondation Taylor 1, rue La Bruyère 75009 Paris

Contact : https://www.taylor.fr/expositions/2023/typographie-ceux-du-plomb

