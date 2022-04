EN MAI, 2ÈME FÊTE DES PLANTS ! Chalabre Chalabre Catégories d’évènement: Aude

Chalabre Aude Chalabre EUR Producteurs, artisans et associations mettent le végétal et notre beau territoire à l’honneur à l’occasion de cette journée festive organisée par Atout Fruit. Dès 10h à Chalabre, secteur ancienne gare, suivi d’un marché gourmand le soir ! Nous vous proposons une journée festive où producteurs et artisans locaux mettent à l’honneur la richesse du patrimoine végétal de notre territoire.

Ateliers, visite de jardin, rando vélo commentée, conférences et animations pour les enfants vous seront proposés tout au long de la journée.

Buvette, restauration et animations musicales, nous assurent de passer un agréable moment le long de la Voie Verte ! A partir de 18h30, Atout Fruit vous invite à un apéritif pour célébrer ses 20 ans de sauvegarde du patrimoine fruitier.

A 19h, Marché gourmand et concert ! atout.fruit@gmail.com +33 7 77 77 95 02 https://www.atoutfruit.fr/en-mai-f%C3%AAte-des-plants Chalabre

