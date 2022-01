En Loge Théâtre Krapo Roy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

En Loge Théâtre Krapo Roy, 10 avril 2022, Nantes. 2022-04-10

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : non Tarif unique : 10 € Réservation : www.kraporoy.fr tout public En loge, est un spectacle d’improvisation à la mise en scène mouvante, au texte variant reposant sur une relation de comédien.ne.s stable. « Nous jouons dans la même pièce. Nous avons le même métier. Nous sommes dans la même pièce. Nous ne pouvons pas nous éviter. Nous sommes deux pièces. Nous pensons nous aimer. Nous sommes deux faces d’une même pièce. Nous devrions nous aider. Je pense réaliser une prouesse. Tu me parles de réalité. Je te considère avec tendresse. Tu me regardes avec dureté. Tu me transmets ton allégresse. Je t’épargne ma sévérité. Tu te lèves avec délicatesse. Je me sens plombée. Nous jouons sans cesse. Tu as choisi de jouer ? Nous simulons nos caresses. Je n’ai pas toujours aimé jouer. Nous élevons nos forteresses. Tu veux parler masquée ? Nous nous rencontrons en vitesse. Je pense que tu m’as berné. » Une création de Joe Fuego Théâtre Krapo Roy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

http://www.kraporoy.fr 0661166847 https://www.kraporoy.fr/evenement/en-loge/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Krapo Roy Adresse 26 rue Léon Jamin Ville Nantes Age maximum tout public lieuville Théâtre Krapo Roy Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre Krapo Roy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

En Loge Théâtre Krapo Roy 2022-04-10 was last modified: by En Loge Théâtre Krapo Roy Théâtre Krapo Roy 10 avril 2022 Nantes Théâtre Krapo Roy Nantes

Nantes Loire-Atlantique