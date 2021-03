Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse En live : Terre russe Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

En live : Terre russe Halle aux Grains, 19 mars 2021-19 mars 2021, Toulouse. En live : Terre russe

Halle aux Grains, le vendredi 19 mars à 20:00

### Concert diffusé en live [**Dans le cadre des Musicales Franco-Russes**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33443/En%20direct%20%3A%20Musicales%20Franco-Russes) Plongée au cœur de l’âme slave : frères jumeaux de la création russe, Tchaïkovski et Prokofiev vécurent en marge de leurs époques. Singuliers, originaux, amoureux l’un et l’autre du classicisme, ils nouent à cinquante ans d’écart un singulier dialogue auquel Maxim Emelyanychev insuffle son enthousiasme et sa jeunesse. Passionné par la musique de notre temps, le jeune chef crée en outre la nouvelle pièce de Benjamin Attahir, qui éclaire d’un faisceau contemporain ce voyage russe. **Maxim Emelyanychev,** Direction

**Aylen Pritchin,** violon

**Orchestre national du Capitole ** _Ce concert sera diffusé en différé sur [France Musique](https://www.francemusique.fr/), le lundi 12 avril à 20h_ ### Programme * Benjamin Attahir : _117:2C_, Création mondiale, Commande de l’ONCT

* Sergueï Prokofiev : _Concerto pour violon n° 2 en sol mineur, OP. 63 / Symphonie n°1 « Classique » en ré majeur, OP. 25_

* Piotr Ilitch Tchaïkovski : _Roméo et Juliette,_ Ouverture fantaisie ![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT ](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=61461958)

[Site des Musicales Franco-Russes](http://www.lesmusicalesfrancorusses.fr) **![]()** ### Infos pratiques **La programmation des Franco-russes sera diffusée sur les réseaux sociaux des Franco-russes et de l’Orchestre national du Capitole :** **> Facebook : **[Franco-Russes ;](https://www.facebook.com/musicalesfrancorusses) [ONCT](https://www.facebook.com/ONCToulouse) **> YouTube :** [Franco-Russes;](https://www.youtube.com/channel/UCt-7k40oujkkCOB6Bx3xyFA) [ONCT](https://www.youtube.com/channel/UCaMYnkGAAxB7_ooo5Wkqn2Q)

Gratuit

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T20:00:00 2021-03-19T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse