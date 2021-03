En live : Les Trophées de Robotique Cité de l’espace, 20 mars 2021-20 mars 2021, Toulouse.

**Les rencontres Occitanie des Trophées de Robotique 2021 se dérouleront ce samedi 20 mars de 14h à 17h, en ligne et en direct depuis la Cité de l’espace.** ### Démonstration en ligne de robots à travers des défis scientifiques et technologiques ! **Organisés par Planète Sciences Occitanie** Les Trophées de Robotique sont des défis scientifiques et techniques qui proposent à des équipes de jeunes participants (7 à 18 ans) de créer un robot filoguidé afin de découvrir, de façon ludique et pédagogique, les domaines de la robotique : mécanique, électricité, informatique et électronique. Pendant plusieurs mois, les équipes doivent concevoir, construire un robot suivant un règlement original et ainsi mener leur projet à terme. Les équipes peuvent ensuite valoriser et analyser leur travail pendant les rencontres (régionales et nationales pour les équipes qualifiées) durant lesquelles elles disputent des matchs. ![]() ### La thématique 2021 : Sail The World En 2021, les robots partiront voguer à travers le monde. Ils devront maîtriser l’art de la navigation afin d’arriver à bon port. Les missions des participants seront par exemple : créer des chenaux pour rétablir la circulation maritime, relever les manches à air qui ont été balayées par la tempête, arriver à bon port afin de mettre les robots au mouillage, à l’abri du vent, à la fin de leur voyage…. ![]() ### Plus d’infos [Site de la Cité de l’Espace ](https://www.cite-espace.com/evenements/les-trophees-de-robotique-2021/) ![]() ### Informations pratiques Samedi 20 mars de 14h à 17h, [en live depuis la Cité de l’espace ](https://www.tropheesderobotique.fr/occitanie/)

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



