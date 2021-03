Toulouse Musée Georges Labit Haute-Garonne, Toulouse En ligne : Le japonisme Musée Georges Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 13 mars au samedi 27 mars à Musée Georges Labit

du samedi 13 mars au samedi 27 mars à Musée Georges Labit

### Cycle de 3 séances dessin-peinture : les estampes japonaises **Les estampes japonaises et l’art européen fin XIXe-début XXe siècle par Jeannette Giannini, historienne de l’art et aquarelliste.** Vous maîtrisez la technique du dessin, du pastel sec ou de la gouache ou des feutres, crayons de couleurs… Jeannette vous propose de découvrir l’art de l’estampe japonaise et son influence sur les peintres européens fin XIXe début du XXe siècle. Jeannette vous guidera pour l’étude du cadrage, la composition, la réalisation de vos propres oeuvres à partir de documents qui vous seront envoyés et que vous aurez imprimés (reproductions d’estampes et de peintures d’artistes tels que Henri de Toulouse-Lautrec, Van gogh, Gauguin, Degas…) ### Plus d’infos [Site du Musée Georges-Labit ](https://www.museegeorgeslabit.fr/programme/cycle-dessin-peinture-les-estampes-japonaises/)

[Facebook du Musée Georges-Labit ](https://fr-fr.facebook.com/events/1852927321524847/) ![]() ### Infos pratiques * Cycle de trois séances (les samedis 13 mars, 20 mars et 27 mars à 10h) se dérouleront en ligne sur inscription auprès de Jeannette Giannini qui vous enverra un lien une fois l’inscription validée

* Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, contacter Jeannette au 06 82 31 70 75.

* 10 adultes maximum.

Séances exceptionnellement gratuites

Culture Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T11:59:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T11:59:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T11:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Georges Labit Adresse 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse