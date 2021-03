Toulouse Centre culturel Henri-Desbals Haute-Garonne, Toulouse En live : Les classiques du Classique Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Henri-Desbals, le vendredi 26 mars à 20:30

### Orchestre de Chambre de Toulouse / Chœur d’enfants de l’école Etienne Billières Vous connaissez forcément tous ces airs ! Films, publicité, séries… Cet usage est aussi une partie de l’histoire de la musique. _Les 4 saisons_, extraits (Vivaldi), _Le Beau Danube bleu_ (Strauss), _Petite Musique de nuit – Symphonie 40_ (Mozart), _Méditation de Thaïs_ (Massenet), _Badinerie, Air de la suite en Ré_ (Bach), _Menuet_ (Boccherini), _Air de Figaro_ (Rossini), _Suite de Carmen_ (Bizet). ### Plus d’infos [Page Facebook du centre culturel Henri-Desbals](https://www.facebook.com/centrecultureldesbals/) ![]() ### Infos pratiques [En ligne, le vendredi 26 mars à 20h30 sur la page Facebook du Centre culturel Henri-Desbals](https://www.facebook.com/events/759961701621031/)

