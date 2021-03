Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse En live : L’aube des modernes Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Concert diffusé en live [**Dans le cadre des Franco-Russes**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33443/En%20direct%20%3A%20Musicales%20Franco-Russes) Deux complices se retrouvent autour de leurs musiciens d’élection. Tugan Sokhiev et Bertrand Chamayou ont réuni Liszt et Tchaïkovski, le romantisme éperdu de la _Symphonie n°5_ à la modernité fulgurante des _Offrandes oubliées_ de Messiaen. Chefs-d’oeuvre en perspective. **Tugan Sokhiev**, direction

**Bertrand Chamayou**, Piano

**Orchestre national du Capitole** ### Programme * Messiaen : _Les offrandes oubliées_

* Liszt : _Concerto pour piano n°2_

* Tchaïkovski : _Symphonie n°5_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=48544809)

[Site des Musicales Franco-Russes](http://www.lesmusicalesfrancorusses.fr/) ![]() ### Infos pratiques * Ce concert sera diffusé en direct sur [France Musique](https://www.francemusique.fr).

* Retrouvez également ce concert en direct puis en différé sur [medici.tv](https://www.medici.tv/fr) Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

