En ligne : Week-end spécial « Les Femmes et l’aviation »

### Week-end spécial sur la thématique “Les femmes et l’aviation” **Organisé avec l’association Amicale Envol des Pionniers** Pour célébrer la Journée de la Femme le 8 mars, L’Envol des Pionniers met à l’honneur les femmes qui ont marqué et marquent la grande histoire de l’aviation. Au cœur du site de Montaudran, berceau de l’Aéropostale et terrain historique de l’aéronautique, découvrez le parcours unique de femmes hors du commun ! ### Au programme : **> Samedi à 15h : Table ronde sur les femmes et l’aviation. En ligne** Avec la présence exceptionnelle de quatre invitées : * Élodie Avramides, aiguilleuse du ciel à Toulouse-Blagnac

* Odile Chartier, Présidente de l’Association Française des Femmes Pilotes

* Marie-Bénédicte Claudel, élève pilote ligne ENAC

* Adjudant-chef Carine, mécanicien piste _Table ronde animée par Christophe Chaffardon, directeur Éducation, Sciences et Culture de L’Envol des Pionniers._ **> Dimanche à 15h : projection dans le cadre de Ciné Avia, Cycle de cinéma et de rencontres sur le thème de l’aviation, suivie d’une discussion avec un invité. En ligne** Dans le cadre de Ciné Avia, découvrez le documentaire [_Aile contre aile : Jacqueline Cochran / Jacqueline Auriol_](https://www.zed.fr/fr/tv/distribution/catalogue/programme/aile-contre-aile-le-duel-des-jacqueline?media=418). Deux femmes, un même prénom… une même passion… l’aviation; une même détermination : être la femme la plus rapide du monde ! « Jacky contre Jacky » ou l’histoire d’une course effrénée aux records de vitesse, entre Jacqueline Cochran, l’américaine et Jacqueline Auriol, la Française. Projection suivie d’une discussion avec [Catherine Maunoury](https://www.catherine-maunoury.fr), Présidente de l’Aéro-Club de France, conférencière, double Championne du Monde de Voltige Aérienne. _Cycle organisé avec l’Association [Amicale Envol des Pionniers](https://www.montaudran.org/l-amicale-envol-des-pionniers-1/)._ ![]() ### Plus d’infos [Site de L’Envol des Pionniers](https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/evenement-les-femmes-et-laviation/) ![]() ### Informations pratiques Merci de vous inscrire pour chaque événement si vous souhaitez participer les deux jours : * [S’inscrire pour le Samedi 6 mars : Table ronde _Femmes et aviation_ à 15h](https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-femmes-et-aviation-en-ligne-141967888777)

* [S’inscrire pour le Dimanche 7 mars : Projection Ciné Avia à 15h](https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-aile-contre-aile-jacqueline-cochran-jacqueline-auriol-141971619937)

Gratuit sur inscription

