SIG 2023, la conférence annuelle d’ESRI En ligne (webinar) Meudon, 9 octobre 2023, Meudon.

SIG 2023, la conférence annuelle d’ESRI 9 – 13 octobre En ligne (webinar) Sur inscription

5 jours consacrés à tous les usages de la dimension géographique pour mieux voir, comprendre, analyser, décider et communiquer.

Découvrez ci-dessous le programme et ses 350 sessions. N’oubliez pas de réserver votre place en vous inscrivant dès aujourd’hui.

Deux conférences à souligner tout particulièrement :

– Lundi 9 octobre de 9h30 à 10h00 : Présentation des différentes étapes requises pour créer un formulaire de participation citoyenne dans le cadre d’un observatoire de la biodiversité par Mateusz Pietrzak, technicien SIG et Open Data à Grand Paris Seine Ouest.

– Lundi 9 octobre de 11h00 à 11h30 : Présentation de la méthodologie pour la réalisation d’un outil d’édition pour le grand public des Renseignements d’urbanisme sur la ville de Vanves par Nicolas Neumann, administrateur SIG à Grand Paris Seine Ouest.

Dans le cadre de la mutualisation des outils proposés par la Direction de l’Information Géographique et de l’Innovation Territoriale de Grand Paris Seine Ouest, le service urbanisme de la Ville de Vanves a travaillé conjointement avec GPSO à la mise en place d’un service en ligne, pour l’édition automatique des notes de renseignements d’urbanisme.

Les notes de renseignements sont sollicités par des professionnels (notaires, géomètres, cabinets de conseil en urbanisme…) avant la mutation d’un bien. La recherche des différentes informations peut se faire soit par adresse soit par référence cadastrale.

En ligne (webinar) Meudon Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.geo-evenement.fr/registration/inscriptions »}] [{« link »: « https://www.geo-evenement.fr/sessions »}, {« link »: « https://www.geo-evenement.fr/registration/inscriptions »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T09:30:00+02:00 – 2023-10-09T18:00:00+02:00

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00