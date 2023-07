Comment assurer la pérennité d’un projet territoire connecté et durable ? En ligne (webinar) Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Comment assurer la pérennité d’un projet territoire connecté et durable ? En ligne (webinar) Meudon, 7 juillet 2023, Meudon. Comment assurer la pérennité d’un projet territoire connecté et durable ? Vendredi 7 juillet, 09h30 En ligne (webinar) Sur inscription Un groupe de travail InfraNum a réfléchi cette question, avec la difficulté de décliner opérationnellement la notion de « pérennité ». Trois sous-thématiques ont finalement été identifiées : comment s’assurer que la solution réponde bien au besoin initial – comment garantir l’évolutivité de la solution – comment s’assurer de la maitrise de la solution ? Jacques Chansavang, Directeur de Département Artelia, et Stéphane Rouillé, Directeur associé Keranum, nous présenteront l’importance de la définition du cahier des charges pour maximiser les gains et minimiser les coûts de déploiement. Cette thématique sera illustrée par le retour d’expérience de Grand Paris Seine Ouest. Avec les témoignages suivants : • Jacques Chansavang, Directeur de Département Artelia ; • Stéphane Rouillé, Directeur associé Keranum ; • Prune Bonnivard, Directrice de la Direction de l’Information Géographique et de l’Innovation Territoriale (DIGIT), Grand Paris Seine Ouest (GPSO). En ligne (webinar) Meudon Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinar-smart-du-vendredi-3-668088429477 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

