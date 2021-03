Mulhouse La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse En ligne : Visite vidéo de « Qalqalah قلقلة : plus d’une langue » La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

En ligne : Visite vidéo de « Qalqalah قلقلة : plus d’une langue » La Kunsthalle Mulhouse, 7 mars 2021-7 mars 2021, Mulhouse. En ligne : Visite vidéo de « Qalqalah قلقلة : plus d’une langue »

du dimanche 7 mars au vendredi 21 mai à La Kunsthalle Mulhouse

[Rendez-vous sur la chaîne Youtube du centred’art !](https://www.youtube.com/watch?v=P1dXn_nyM44) Vous avez également la possibilité de compléter la découverte de l’exposition par une discussion téléphonique avec une médiatrice de La Kunsthalle ! [Informations sur le site Internet du centre d’art](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/visites-de-lexposition-au-telephone/) Jusqu’au 22 mai 2021, le centre d’art de Mulhouse accueille « Qalqalah قلقلة : plus d’une langue ». Avec la participation de Lawrence Abu Hamdan, Sophia Al Maria, Mounira Al Solh, Noureddine Ezarraf, Fehras Publishing Practices, Benoît Grimalt, Wiame Haddad, Vir Andres Hera, institute for incongruous translation (Natascha Sadr Haghighian et Ashkan Sepahvand) avec Can Altay, Serena Lee, Scriptings#47: Man schenkt keinen Hund, Ceel Mogami de Haas, Sara Ouhaddou, Temporary Art Platform (Works on Paper)

Intervention graphique : Montasser Drissi

Commissaires : Virginie Bobin et Victorine Grataloup

Accès en ligne libre et gratuit

Découvrez « Qalqalah قلقلة : plus d’une langue » à travers une vidéo nourrie des commentaires de Virginie Bobin et Victorine Grataloup, curatrices de l’exposition, sur la chaîne Youtube de La Kunsthalle La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-07T23:30:00 2021-03-07T23:30:00;2021-03-09T00:00:00 2021-03-09T23:30:00;2021-03-10T00:00:00 2021-03-10T23:30:00;2021-03-11T00:00:00 2021-03-11T23:30:00;2021-03-12T00:00:00 2021-03-12T23:30:00;2021-03-13T00:00:00 2021-03-13T23:30:00;2021-03-14T00:00:00 2021-03-14T23:30:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T23:30:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T23:30:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T23:30:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T23:30:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:30:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:30:00;2021-03-23T00:00:00 2021-03-23T23:30:00;2021-03-24T00:00:00 2021-03-24T23:30:00;2021-03-25T00:00:00 2021-03-25T23:30:00;2021-03-26T00:00:00 2021-03-26T23:30:00;2021-03-27T00:00:00 2021-03-27T23:30:00;2021-03-28T00:00:00 2021-03-28T00:30:00;2021-03-30T00:00:00 2021-03-30T23:30:00;2021-03-31T00:00:00 2021-03-31T23:30:00;2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T23:30:00;2021-04-02T00:00:00 2021-04-02T23:30:00;2021-04-03T00:00:00 2021-04-03T23:30:00;2021-04-04T00:00:00 2021-04-04T23:30:00;2021-04-06T00:00:00 2021-04-06T23:30:00;2021-04-07T00:00:00 2021-04-07T23:30:00;2021-04-08T00:00:00 2021-04-08T23:30:00;2021-04-09T00:00:00 2021-04-09T23:30:00;2021-04-10T00:00:00 2021-04-10T23:30:00;2021-04-11T00:00:00 2021-04-11T23:30:00;2021-04-13T00:00:00 2021-04-13T23:30:00;2021-04-14T00:00:00 2021-04-14T23:30:00;2021-04-15T00:00:00 2021-04-15T23:30:00;2021-04-16T00:00:00 2021-04-16T23:30:00;2021-04-17T00:00:00 2021-04-17T23:30:00;2021-04-18T00:00:00 2021-04-18T23:30:00;2021-04-20T00:00:00 2021-04-20T23:30:00;2021-04-21T00:00:00 2021-04-21T23:30:00;2021-04-22T00:00:00 2021-04-22T23:30:00;2021-04-23T00:00:00 2021-04-23T23:30:00;2021-04-24T00:00:00 2021-04-24T23:30:00;2021-04-25T00:00:00 2021-04-25T23:30:00;2021-04-27T00:00:00 2021-04-27T23:30:00;2021-04-28T00:00:00 2021-04-28T23:30:00;2021-04-29T00:00:00 2021-04-29T23:30:00;2021-04-30T00:00:00 2021-04-30T23:30:00;2021-05-01T00:00:00 2021-05-01T23:30:00;2021-05-02T00:00:00 2021-05-02T23:30:00;2021-05-04T00:00:00 2021-05-04T23:30:00;2021-05-05T00:00:00 2021-05-05T23:30:00;2021-05-06T00:00:00 2021-05-06T23:30:00;2021-05-07T00:00:00 2021-05-07T23:30:00;2021-05-08T00:00:00 2021-05-08T23:30:00;2021-05-09T00:00:00 2021-05-09T23:30:00;2021-05-11T00:00:00 2021-05-11T23:30:00;2021-05-12T00:00:00 2021-05-12T23:30:00;2021-05-13T00:00:00 2021-05-13T23:30:00;2021-05-14T00:00:00 2021-05-14T23:30:00;2021-05-15T00:00:00 2021-05-15T23:30:00;2021-05-16T00:00:00 2021-05-16T23:30:00;2021-05-18T00:00:00 2021-05-18T23:30:00;2021-05-19T00:00:00 2021-05-19T23:30:00;2021-05-20T00:00:00 2021-05-20T23:30:00;2021-05-21T00:00:00 2021-05-21T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu La Kunsthalle Mulhouse Adresse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Ville Mulhouse