[En ligne] Vandaliser, émanciper En ligne, 10 mars 2022, Paris.

[En ligne] Vandaliser, émanciper

En ligne, le jeudi 10 mars 2022 à 14:00

### Iconoclasme et politique après la Révolution française : gestes d’altération des images (1814-1871) Entre la Restauration et la Commune de Paris, détruire ou altérer les signes de l’adversaire devient le lot commun de la politique. Mais le spectre du vandalisme révolutionnaire impose une certaine retenue aux gestes, et les compromis (voilement, déplacement, etc.) ou les destructions chirurgicales s’imposent très souvent. La pluralité des gestes d’altération (autodafé, profanation, déboulonnage, martelage, recouvrement, détournement, bricolage, etc.) reflète une hésitation sur l’agentivité politique des images dans l’espace public. Cette présentation propose un inventaire et une grammaire politique des gestes d’iconoclasme ou d’« iconoclash » dans la France du XIXe siècle, qui pourra à certains égards résonner avec notre présent. **Intervenant** Emmanuel Fureix (université Paris-Est Créteil, UPEC) ### Lacérer des tableaux, saisir sa liberté : l’iconoclasme des personnes réduites en esclavage du Sud des États-Unis _Slashing Canvases, Seizing Freedom: Enslaved People’s Iconoclasm in the American South_ Durant la guerre de Sécession américaine (1861-1865), des centaines d’Africains-Américains récemment émancipés se livrèrent à des actes d’iconoclasme sur les images de ceux qui les avaient réduits en esclavage ainsi sur les images de leurs ancêtres. Quand certains iconoclastes noirs détruisirent entièrement des portraits peints, d’autres en altérèrent en les grattant, les déchirant ou les recouvrant, avant de les exposer dans leurs propres intérieurs. À la fin de la guerre, des planteurs blancs de retour négocièrent avec leurs anciens esclaves pour réinsérer ces tableaux dans leur propre chemin mémoriel. Un tel traumatisme encouragea les populations du Sud des États-Unis, Blancs et Noirs, à manipuler des tableaux peints. Ces portraits historiques offrirent dès lors de puissants champs d’exploration visuels et matériels à travers lesquels chercher réparation. **Intervention en anglais** **Intervenante** Jennifer Van Horn (université du Delaware) _____ **À propos de ce séminaire :** **Gestes d’images** Nombreux sont les gestes attachés à la manipulation physique des images. Dessinant un faisceau de procédés, d’usages et de valeurs, ils font l’objet de ce séminaire. Ce cycle est dédié à l’exploration des opérations matérielles que suscitent les pratiques quotidiennes ou exceptionnelles, populaires ou savantes des images, de leur fabrication à leur manipulation, leur association, leur altération, etc., ainsi qu’à l’analyse de ce que de telles pratiques indiquent du rôle des images comme de la valeur qui leur fut conférée. Ainsi, il s’agit d’explorer les formes les plus extrêmes de l’appropriation des images – de celles que l’on ingère à celles que l’on détruit – avant de s’intéresser, à rebours, aux images qui protègent et aux manières de les protéger. Succédant à une première série d’interventions centrée autour de la notion d’appropriation, le séminaire se prolongera jusqu’en juin 2022. Centré autour d’un long XIXe siècle, il ne s’y limitera néanmoins pas, et s’ouvrira à des champs variés, du tatouage à l’ingestion des images, en passant par la manipulation de caricatures et les modalités de l’iconoclasme. Un site internet accompagne le séminaire : gestesdimages.inha.fr. Rassemblant résumés des interventions et biographies des intervenants, le replay des séances et les bibliographies détaillées, de même qu’un faisceau d’images, de vidéos et de liens vers des sources et ressources en ligne, ce site en perpétuelle évolution se présente comme le reflet des travaux du séminaire, et comme le lieu de ses prolongements. **Responsable scientifique** Marine Kisiel (Laboratoire InVisu CNRS/INHA)

Séminaire

En ligne 2 rue Vivienne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T16:30:00