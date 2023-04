[WEBINAIRE] Découvrir les principes horizontaux pendant le Joli mois de l’Europe En ligne, 30 mai 2023, Valvignères.

A l’occasion du « Joli mois de l’Europe », le service ALCOTRA a décidé de mener un webinaire, dans le cadre des « Mardis d’infos », sur les principes horizontaux de l’Union européenne.

L’objectif du « Joli mois de l’Europe » est de mettre à l’honneur, pendant tout le mois de mai, par divers événements (villages européens, débats, d’expositions, de concerts, et plein d’autres encore) l’Union européenne et les milliers de projets et d’initiatives qu’elle porte chaque année et à travers toute la France.

Les principes horizontaux sont définis dans la Stratégie UE 2021/2027. Les 3 principes horizontaux définis par le Traité sur l’Union européenne du 26/10/2012 sont : l’égalité des genres / l’égalité femmes-hommes, l’égalité des chances et la non-discrimination et le développement durable.

Tout le monde est invité le mardi 30 mai à 10 heures pour découvrir ces principes horizontaux et discuter, en français et en italien, de leur application directe ou indirecte dans les projets financés par le Programme INTERREG ALCOTRA. Ce sera l’occasion pour le Programme de vous présenter la situation sur le territoire ALCOTRA, ainsi que le contexte franco-italien. La session de sensibilisation continuera avec une animation et les perspectives du programme 2021-2027 et les solutions mises en place pour promouvoir les valeurs de l’Union européenne.

Ce webinaire sera animé par des agents de l’Autorité de gestion ainsi que par des porteurs de projets ALCOTRA.

Nous vous attendons nombreux le mardi 30 mai de 10 heures à 12 heures ici : https://bluejeans.com/319375537.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T10:00:00+02:00 – 2023-05-30T12:00:00+02:00

