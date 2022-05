“Trajectoires d’amateurs de théâtre” : Journée d’étude En ligne, 7 décembre 2020 14:00, .

Une journée d’étude consacrée au théâtre amateur, organisée avec l’Université Rennes 2, présentée en visio.

Lien pour la visio : https://us02web.zoom.us/j/89647561549?pwd=dmZ5RGl4d1JpZ1lOa2pHVEg4a1Ridz09

ID de réunion : 896 4756 1549

Code secret : 782372

Lien pour le film : https://www.lairedu.fr/media/video/documentaire/diffusion-exceptionnelle-une-aventure-theatrale-30-ans-de-decentralisation/

Plus d’informations : https://adec-theatre-amateur.fr/evenement/trajectoires-damateurs-de-theatre/

PROGRAMME

14H00 : INTERVENTIONS

Lénaïg Lozano, doctorante au sein du Centre de Recherche Bretonne et Celtique (Brest) : “L’amateur et le professionnel : histoire d’une relation mouvementée”

Alice Broin, doctorante en études théâtrales (Rennes 2) : “Rennes, terre de théâtre : échanges entre pratique amateur et pratique professionnelle”

Marion Denizot, professeure des universités en études théâtrales (Rennes 2) : “Le théâtre amateur et les avant-gardes théâtrales des années 1970 : l’exemple de la troupe du TRAC (1976-1989)”

Mathilde Dumontet, doctoresse en études théâtrales (Rennes 2) : “Échanges et cloisonnements entre l’ADEC-Maison du théâtre amateur et les pratiques artistiques des étudiant·e·s. D’Amphithéâtre à l’Arène Théâtre : 1991-2020”

17H00 : « Histoires d’amateurs, les 50 ans de l’ADEC »

Dans le cadre du cinquantenaire de l’ADEC-Maison du Théâtre Amateur, Marion Denizot a mené une vingtaine d’entretiens avec des membres ou salariés actuels et passés qui ont participé à l’histoire de l’association.

Ces entretiens ont été la matière principale du documentaire sonore proposé par Séverine Leroy et Henry Puizillout qui raconte, à travers le témoignage de personnes aux statuts divers, comment l’ADEC – Maison du Théâtre Amateur a su à la fois faire évoluer son projet et garder la permanence d’un engagement associatif fort, libre et militant dans l’exigence d’un théâtre amateur artistique et citoyen.

17H45 : CARTE BLANCHE

Thomas Darras, étudiant à l’ENS Lyon en parcours Dramaturgies, travaille actuellement sur la thématique du théâtre amateur : il nous en parlera dans cette carte blanche d’une dizaine de minutes.

18H00 : « UNE AVENTURE THÉÂTRALE, 30 ANS DE DECENTRALISATION »

Le film de Daniel Cling montre comment, portée par des comédiennes et des comédiens, des metteurs en scène, des techniciens, des auteurs, du public, des élus, la décentralisation théâtrale fut pionnière et plurielle, vivante et populaire. En allant à la rencontre de ceux qui ont consacré une partie de leur vie à la faire exister, Une aventure théâtrale raconte les trente premières années de cette histoire unique.

