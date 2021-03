Toulouse Metronum Haute-Garonne, Toulouse En ligne : Table-ronde #1 : Déconstruire les mécanismes sexistes Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Égalité : la musique aussi La Women Metronum Academy invite [shesaid.so](https://www.facebook.com/shesaid.so.fr/) à l’isdaT pour une table-ronde où expertes et artistes échangeront sur l’égalité dans la musique. Tandis que #musictoo révèle des cas de violences sexistes et sexuelles, cette table ronde s’attachera à repérer comment le sexisme se traduit dans le secteur musical et à analyser pourquoi les inégalités perdurent. L’objectif étant de faire le point ce qui alimente encore la mécanique sexiste afin de mieux l’enrayer : comment se manifeste-t-elle, quelles conséquences a-t-elle sur les carrières des artistes, qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour que les choses changent. **Modératrice : ** Jeanne-Sophie Fort, membre de shesaid.so, responsable de la communication et des partenariats à Les Siestes Electroniques, formatrice pour La Petite. **Intervenantes : ** * Émily Gonneau, co-fondatrice de Change de disque

* Sophie Rosemont, journaliste aux Inrocks, féministe, autrice d’ouvrage sur l’empowerment

* Pauline Grand D’Esnon, journaliste et cheffe de rubrique au Magazine NEON qui a notamment couvert les enquêtes #musictoo

* Tracy De Sá, artiste Hip Hop Creative ### Plus d’infos [Site du Metronum](https://metronum.toulouse.fr/table-ronde-1) ![]() ### Infos pratiques De 18h à 19h30, diffusion en live et en replay sur la [chaîne Youtube du Metronum](https://www.youtube.com/channel/UCv2wKI6zvRkJoajSaez3sBA/featured)

Gratuit

