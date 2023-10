Événement en ligne avec David Lapoujade En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, 25 octobre 2023, Bordeaux.

Mercredi 25 octobre, 18h00

Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat :

https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/nYL5

« Retranscription de huit séances de cours consacrées à la peinture. A partir des tableaux et des écrits de Cézanne, Van Gogh, Michel-Ange, Turner, Klee, Pollock, Mondrian ou Bacon, Deleuze forge les concepts de catastrophe, de figure, de diagramme, de ligne sans contour, les déployant dans une langue à la fois nuancée, accessible et stimulante. » ©Electre 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T18:00:00+02:00 – 2023-10-25T19:00:00+02:00

