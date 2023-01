Événement en ligne avec Ninon Grangé En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Événement en ligne avec Ninon Grangé En ligne sur Youtube et Facebook, 26 janvier 2023, Bordeaux. Événement en ligne avec Ninon Grangé Jeudi 26 janvier, 18h00 En ligne sur Youtube et Facebook

Uniquement en ligne

Assistez à la rencontre en ligne avec Ninon Grangé autour de son ouvrage « Günther Anders et la fin des mondes » paru aux éditions Classiques Garnier. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/ktTc »}] ? Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat :

https://www.youtube.com/LibrairieMollat

? Retrouvez le livre : https://urlz.fr/ktTc

« Les contributeurs interrogent la notion de chaos planétaire dans l’oeuvre du philosophe G. Anders (1902-1992). Ils présentent des études sur son anthropologie, son rapport au judaïsme ainsi que ses conceptions de la morale, des catastrophes et de la guerre nucléaire. » ©Electre 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T18:00:00+01:00

2023-01-26T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu En ligne sur Youtube et Facebook Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Departement Gironde

En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Événement en ligne avec Ninon Grangé En ligne sur Youtube et Facebook 2023-01-26 was last modified: by Événement en ligne avec Ninon Grangé En ligne sur Youtube et Facebook En ligne sur Youtube et Facebook 26 janvier 2023 bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux

Bordeaux Gironde