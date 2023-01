Évenement en ligne avec Laurie Laufer et Serge Hefez En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Évenement en ligne avec Laurie Laufer et Serge Hefez

Lundi 23 janvier, 18h00
En ligne sur Youtube et Facebook

Assistez à la rencontre en ligne avec Laurie Laufer et Serge Hefez autour de leur ouvrage « Question de genre » paru aux éditions d'Ithaque.

https://www.youtube.com/LibrairieMollat

? Retrouvez le livre : https://urlz.fr/ks3C

« Le renouvellement de la psychanalyse et de sa clinique questionne le statut social et idéologique de l’enfant ainsi que les enjeux autour de la puberté et de la transidentité. Deux psychanalystes dialoguent et examinent le sujet à l’aune de la clinique et de la théorie, et apportent des clarifications. » ©Electre 2023

2023-01-23T18:00:00+01:00

2023-01-23T19:00:00+01:00

