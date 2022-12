Événement en ligne avec Gabriel Martinez-Gros Lundi 19 décembre, 18h00 En ligne sur Youtube et Facebook

Gratuit

Assistez à la rencontre en ligne avec Gabriel Martinez-Gros autour de son ouvrage « La traîne des empires, impuissance et religions » paru aux éditions Passés composés.

Assistez à la rencontre en ligne avec Gabriel Martinez-Gros autour de son ouvrage « La traîne des empires, impuissance et religions » paru aux éditions Passés composés. ? Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat: https://www.youtube.com/LibrairieMollat ? Retrouvez le livre : https://cutt.ly/M0zfeJP L’historien démontre le lien généalogique qui attache l’islam, le christianisme et le bouddhisme aux trois empires où ils sont nés entre la fin du IIIe siècle avant J.-C. et le VIe siècle, l’Empire ottoman, Rome et la Chine. Ces religions se cristallisent lorsque l’impuissance croissante des empires dissocie leur action politique de leur système de valeurs. ©Electre 2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-19T18:00:00+01:00

2022-12-19T19:00:00+01:00

