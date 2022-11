Apprenez à créer des applications mobiles avec l’Apple Foundation Program En Ligne- Simplon Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Apprenez à créer des applications mobiles avec l’Apple Foundation Program En Ligne- Simplon Montreuil, 22 novembre 2022, Montreuil. Apprenez à créer des applications mobiles avec l’Apple Foundation Program Mardi 22 novembre, 10h00 En Ligne- Simplon Montreuil

Envie de découvrir la création d’applications mobiles? Venez découvrir l’Apple Foundation Program avec Simplon.co En Ligne- Simplon Montreuil 55 rue de Vincennes 93100 Montreuil Bobillot Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France L’Apple Foundation Program est une formation de 4 semaines, et constitue une initiation à toutes les étapes de la création d’applications mobiles et à l’écosystème d’Apple ! Il s’agit d’un programme complet et très riche qui comprend l’UX design et le développement mobile iOS avec Swift tout en renforçant l’employabilité des apprenant·e·s par l’acquisition de compétences transversales. Entièrement financée par Apple, la formation est gratuite pour les demandeur.se.s d’emploi. Pour rejoindre ce parcours, pas besoin de savoir coder : il est ouvert à tous, quel que soit le niveau. Venez découvrir en ligne ce parcours et poser toutes vos questions à nos équipes le 22 novembre à 10h A très bientôt Simplon.co

