Venez découvrir Simplon et ses formations en Ile de France En ligne- Simplon en Ile de France Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Venez découvrir Simplon et ses formations en Ile de France En ligne- Simplon en Ile de France, 24 novembre 2022, Montreuil. Venez découvrir Simplon et ses formations en Ile de France Jeudi 24 novembre, 15h00 En ligne- Simplon en Ile de France

Nos parcours de formations ouverts aux candidatures en ligne

Venez rencontrer l’équipe de Simplon Ile de France en ligne. Nous répondrons à toutes vos questions autour des métiers du numérique, de nos formations et de notre pédagogie En ligne- Simplon en Ile de France 14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Simplon est un organisme pionnier des formations gratuites vers les métiers du numérique, qui a formé plus de 21 000 personnes en France et dans le Monde. Venez échanger avec nos équipes, nous vous dirons tout sur nos prochains parcours de formation gratuits, diplômants et professionnalisants en Ile de France. Que vous soyez intéressés par le Développement web, le Cloud & DevOps, la Cybersécurité ou l’Infrastructure réseaux, Simplon a forcément l’offre de formation qu’il vous faut. Des parcours débutants aux programmes en alternance, tous nos parcours sont entièrement gratuits et mènent vers des diplômes reconnus par l’Etat du niveau Bac+2 à BAC+4. Et pas d’inquiètudes, nos programmes sont sans prérequis de diplômes! A très vite, L’équipe Simplon Ile de France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T15:00:00+01:00

2022-11-24T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu En ligne- Simplon en Ile de France Adresse 14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil Centre-ville Ville Montreuil lieuville En ligne- Simplon en Ile de France Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

En ligne- Simplon en Ile de France Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Venez découvrir Simplon et ses formations en Ile de France En ligne- Simplon en Ile de France 2022-11-24 was last modified: by Venez découvrir Simplon et ses formations en Ile de France En ligne- Simplon en Ile de France En ligne- Simplon en Ile de France 24 novembre 2022 En ligne- Simplon en Ile de France Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis